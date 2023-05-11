港股市況｜恒指半日跌40點　電力股逆市造好（持續更新）

【12:15更新】

恒生指數半日偏軟，跌40點，報19,721點，成交480.6億元；科指升0.9%，報3,845點。

理想汽車（2015）績後造好，半日升15%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）逆市升逾1%；騰訊（700）跌0.6%；美團（3690）跌1%。

藥明生物（2269）升4.97%；新股普樂師（2486）報8.01元，較招股價10.6元潛水24.43%。

【11:45更新】

內地股市個別發展，上證半日跌0.1%，深證升0.4%，創業板指升1%。

異動股，卓悅（653）短綫拉升，股價曾升近3成，高見0.132元，現升20.58%。

【10:15更新】

「蔚小理」三股造好，理想汽車（2015）續後踩車上揚，升近13%，曾高見112.1元；小鵬汽車（9866）升2.1%；蔚來（9866）升0.6%。

紐約期油及布蘭特期油下跌，三桶油逆市向下；京東（9618）則績前向好，股價升逾1%。