港股市況｜恒指半日跌40點　電力股逆市造好（持續更新）

港股兩日挫逾500點後今現反彈，恒指先高開80點，報19,842點；國指高開46點，報6,729點；科指高開1.5%，報3,868點。
【14:25更新】
電力股逆市造好，華潤電力（836）破頂升逾3%；中國電力（2380）升逾1%；龍源電力（916）升0.3%。
ATM股個別發展，騰訊（700）跌1.69%；美團（3690）跌1.62%；阿里（9988）升1.3%。
【13:05更新】
港股午後初段跌68點，報19,693點；科指升0.7%，報3,838點。
華虹半導體（1347）績後造好，現升2.33%。
【12:15更新】
恒生指數半日偏軟，跌40點，報19,721點，成交480.6億元；科指升0.9%，報3,845點。
理想汽車（2015）績後造好，半日升15%。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）逆市升逾1%；騰訊（700）跌0.6%；美團（3690）跌1%。
藥明生物（2269）升4.97%；新股普樂師（2486）報8.01元，較招股價10.6元潛水24.43%。
【11:45更新】
內地股市個別發展，上證半日跌0.1%，深證升0.4%，創業板指升1%。
異動股，卓悅（653）短綫拉升，股價曾升近3成，高見0.132元，現升20.58%。
【10:15更新】
「蔚小理」三股造好，理想汽車（2015）續後踩車上揚，升近13%，曾高見112.1元；小鵬汽車（9866）升2.1%；蔚來（9866）升0.6%。
紐約期油及布蘭特期油下跌，三桶油逆市向下；京東（9618）則績前向好，股價升逾1%。