港股市況｜恒指半日跌48點　蒙牛績後上揚升5% (持續更新)

【12:15更新】

恒指半日跌48點，報18,434點，成交502億元。科指升0.4%，報4,212點。

科技股個別發展，美團（3690）跌2.8%；百度（9888）升3%；商湯（020）升逾2%；騰訊（700）升0.3%；阿里巴巴（9988）升0.05%。

藍籌方面，蒙牛（2319）績後升半成；中芯（981）升逾3%；藥明生物（2269）跌逾2%。

【10:15更新】

恒指現升104點，報18,588點；科指跌0.2%，報4,225點。

百度（9888）升逾3%；商湯（020）升6%。

據內媒報道，百度、字節、商湯、中科院旗下紫東太初、百川智能、智譜華章等8個企業及機構的大模型，位列第一批《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案的名單，可正式上線面向公眾提供服務。

ATM個別發展， 阿里巴巴（9988）升0.5%；騰訊（700） 升1.2%；美團 （3690） 逆市跌1.7%。

星空華文（6698） 未止跌，股價今早逆市跌逾13%，破底低見23.35元，現跌10.6%。