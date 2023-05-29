港股市況｜恒指半日跌49點　午後「三桶油」逆市揚（持續更新）

上周美國債務違危機暫時解除致美股急升，港股今早開市先升逾百點後一度倒跌。恒指高開80點，報18,827點；國指高開0.4%，報6,359點；科指高開1.2%，報3,735點。
【13:10 更新】
午後恒指升勢乏力續跌，現跌55點，報18,691點；科指跌17點，報3,673點。
科技股個別發展，網易（9999）業績勝預期，股價午後續升，現升8.19%，為表現最佳藍籌股；聯想（992）承諾年內不會裁員，現升4.06%；百度（9888）表示盡快正式推出「文心大模型」3.5版本，股價升3.69%。阿里（9988）澄清裁員屬謠言，股價升3.69%。
芯片股造好，中芯國際（981）升4.06%；華虹半導體（1347）升2.98%。
「三桶油」逆市揚，中石化（386）升2.59%；中石油（857）升2.49%；中海油（883）升0.48%。
【12:20 更新】
港股跌49點，中午收報18,697點；科指半日倒跌0.43%，中午收報3,675點。
美團（3690）業績後急挫，最多跌7.7%，跌至7個月低位，半日跌6.4%；舜宇光學（2382）跌5.78%，為兩隻表現最差的恒指及科指成份股。表現最好為網易（9999），升7.81%。
京東（9618）跌1.46%創新低；阿里巴巴（9988）逆市靠穩，升0.12%；友邦（1299）升0.98%；建行（939）都升0.98%。
【11:30 更新】
恒指現跌79點，報18,667點；科指跌0.49%，報3,672點。
ATM股涯沽，騰訊（700）跌1.79%；美團（3690）跌6.5%；阿里巴巴（9988）跌0.19%。
醫藥及生科股跑輸大市，石藥（1093）挫4.28%；康方生物（9926）跌7.27%；信達生物（1801）挫3.44%；藥明生物（2269）跌1.16%；藥明康德（2359）挫3.72%。
此外，財政司司長陳茂波將在今天下午，交代第二期消費券詳情，料7月16日將發2,000元電子消費券。
【10:25 更新】
恒指現報18,803點，升54點；科指升1.5%，報3,748點。
內需消費股下挫，李寧（2331）跌2.7%；安踏（2020）跌1.2%；青啤（168）及潤啤（291）跌2.9%。
網易（9999）升8.27%；微博（9898）跌3.55%。