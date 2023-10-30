港股市況｜恒指半日跌49點　滙控績後好淡爭持 (持續更新)

港股今日期指結算，恒指低開。恒指低開173點，報17,225點；國指低開63點，報5,915點；科指升0.9%，報3,839點。
【15:05更新】
恒指現跌7點，報17,391點；科指升0.83%，報3,837點。
小米（1810）升逾5%，高見14.24元破頂。
滙控（005）績後好淡爭持，滙豐最新跌約0.6%，現報57.65元。
【13:10更新】
恒指午後初段跌89點，報17,309點；科指升0.19%，報3,813點。
滙控（005）績後偏軟轉跌，暫報57.75元，跌0.5%。
「周杰倫概念股」巨星傳奇（6683）今早回吐倒跌，現報8.8元，跌7.3%。巨星傳奇周一（30日）宣布，間接全資附屬星創藝（昆山）文娛與福建省中視傳播訂立合作協議，雙方共同投資周杰倫2024嘉年華世界巡回演唱會福州站。星創藝(昆山)於演唱會的投資金額將不超過1,000萬元人民幣，並將有權獲得演唱會盈利或虧損之5%。
【12:40更新】
恒指半日跌49點，報17,349點，成交512.6億元；科指升0.4%，報3,820點。ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌逾1%；騰訊（700）、美團（3690）逆市靠穩。
恒大（3333）倒升半成；內銀業績期，四大內銀跌2%至4%。
【10:18更新】
恒指現跌93點，報17,305點；科指升0.38%，報3,820點。
恒大（3333）曾跌逾17%，破底低見0.19元，現跌勢回順，跌11.8%；藥明生物 （02269） 升逾3%；滙豐（005）績前跌逾1%。
ATM個別發展，美團（3690）轉升逾1%；騰訊（700）升0.9%；阿里巴巴（9988）跌1%。