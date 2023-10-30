港股市況｜恒指半日跌49點　滙控績後好淡爭持 (持續更新)

港股市場具有獨特的經濟及政治地位，一向是中美兩大經濟體的連接橋樑。(資料圖片)

港股今日期指結算，恒指低開。恒指低開173點，報17,225點；國指低開63點，報5,915點；科指升0.9%，報3,839點。

【15:05更新】

恒指現跌7點，報17,391點；科指升0.83%，報3,837點。

小米（1810）升逾5%，高見14.24元破頂。

滙控（005）績後好淡爭持，滙豐最新跌約0.6%，現報57.65元。

【13:10更新】

恒指午後初段跌89點，報17,309點；科指升0.19%，報3,813點。

滙控（005）績後偏軟轉跌，暫報57.75元，跌0.5%。

「周杰倫概念股」巨星傳奇（6683）今早回吐倒跌，現報8.8元，跌7.3%。巨星傳奇周一（30日）宣布，間接全資附屬星創藝（昆山）文娛與福建省中視傳播訂立合作協議，雙方共同投資周杰倫2024嘉年華世界巡回演唱會福州站。星創藝(昆山)於演唱會的投資金額將不超過1,000萬元人民幣，並將有權獲得演唱會盈利或虧損之5%。