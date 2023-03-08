港股市況｜恒指半日跌520點　TVB逆市爆升破頂　華人置業突被炒高逾2成（持續更新）

聯儲局主席鮑威爾指，未來或加速控制通脹，引發投資者憂慮，美股收市急插，拖累港股今早低開逾1%。恒指低開277點或1.35%，報20,256點；國指低開103點或1.5%，報6,808點；科指低開1.9%，報4,042點。

【15:15 更新】

華人置業（127）突被炒高，現升23.1%。早前公司曾發盈喜，指預期可能錄得收入增加介乎5%至15%。

【14:40 更新】

本地電商大戰展開，直播概念股當炒，其中電視廣播TVB（511）現升至68.23%；HKTVmall母企香港科技探索（1137）現升36.02%；邵氏兄弟（953）曾升逾2倍，現升195.08%。