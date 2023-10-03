港股市況｜恒指半日跌531點創今年新低　電視廣播TVB觸及3元關 (持續更新)

港股中秋及10.1假期後復市，繼上周急升逾400點後，今早低開逾200點後，即再跌逾500點，創今年新低。恒指低開263點，報17,546點；國企指數提2.7%，報5,981點；科指跌2.9%，報3,808點。
【14:55更新】
恒指現跌512點，報17,297點；科指跌2.84%，報3,809點。
電視廣播TVB（511）現跌逾5%，更跌穿半年低位，現報3.01元。
【13:15更新】
恒指午後報17,222點，跌586點；科指跌勢未停，午後報3,790點，挫3.3%。
恒大系，恒大（3333）午後升25%，報0.4元，恒大物業（6666）跌逾3%；恒大汽車續停牌，公司表示，有待刊發一份有關內幕消息的公告。
【12:15更新】
恒指半日跌531點或2.98%，中午收報17,278點，大市成交554.15億；科指跌2.9%，報3,807點。
中港地產股下跌，其中新世界（017）績後跌6%；恒地 （012）跌半成；長實（1113） 跌逾3%；信置（083）跌1.6%；九倉（004）跌1.3%。
中海外（688）跌3.3%；潤地（1109）跌逾3%；碧桂園（2007）跌5.4%、龍湖（960）跌5.1%；融創中國（1918） 跌逾11%；恒大物業（6666）跌1.6%。
中國恒大（3333）逆市升15.6%，報0.37元。
【10:40更新】
內房下挫，中海外（688）、潤地（1109）跌逾3%；碧桂園（2007）、龍湖（960）跌逾5%；融創中國（1918） 跌逾9%。
科技股回吐，美團（3690）跌逾4%；阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、小米（1810）、京東（9618）跌逾2%。
三桶油下跌，中石油（857）、中石化（386）跌5%；中海油（883）跌逾2%。
恒大系部分股份復牌，恒大（3333） 升12.5%；恒大物業（6666）跌3.3%；恒大汽車（708）續停牌。