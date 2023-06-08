港股市況｜恒指半日跌74點　碧桂園午後升幅擴至一成（持續更新）

隔晚美股三大指數個別發展，港股今微低開。恒指低開24點，報19,227點；國指低開14點，報6,526點；科指低開0.3%，報3,907點。
【14:40更新】
大市現報19,252點；科指倒跌39點，報3,881點。
合景泰富（1813）股價造好，最新升20.73%。
有市場人士指，日後不排除內地政府出台二套房貸利率靈活調整機制，內房午後續上揚，碧桂園（2007）午後升幅擴大至10.82%；龍湖（960）升5.5%。
【13:10更新】
港股午後初段跌90點，現報19,161點；科指跌1.48%，報3,863點。
【12:12更新】
恒指半日收報19,177點，跌74點，大市成交440.6億；科指半日收報3,870點，跌1.29%。
隔夜國際油價收漲，美油收漲逾1%，報72.46美元桶；布油升逾1%，一度升破77美元桶。惟「三桶油」今日個別發展，中海油（883）漲2%；中石油（857）漲1.45%；中石化（386）跌0.2%。
ATM跌逾1%；攜程（9961）績後升逾4%。
【10:20更新】
港股現跌77點，報19,174點；科指跌1.41%，報3,865點。
金融股逆市微升，滙豐（005）升0.58%；渣打（2888）升0.84%；友邦（1299）升1.12%。
ATM股三股跌幅逾1%；內房逆市揚，碧桂園（2007）升4.45%，雅居樂（3383）升2.94%，龍湖（960）升6.16%。
香港航天科技（1725）公布，終止出售航天衛星技術擴大後股本49%股權，集團或就認購航天衛星技術股份尋求其他潛在投資者。該股逆市曾升逾6%，高見9.24元，現升2.33%。