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財經
2023-10-16 12:15:00

港股市況｜恒指半日跌75點　國藥表現遜跌逾5% (持續更新)

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港股市況。(資料圖片)

港股上周五（13日）急跌逾四百點後，今早輕微低開。恒指低開10點，報17,803點；國指高開2點，報6,117點；科指跌1.3%，報3,829點。

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【12:10更新】

恒指半日跌75點，報17,737點，成交361億元；科指跌1.1%，報3,838點。

ATM跌0.7%至逾1%；內房向下，中海外（688）、碧桂園（2007）及藍籌龍湖（960）跌逾2%。

早前捲入造市案的馬可數字科技（1942）周一（16日）高開復牌15%，早段曾彈升兩成，見7.24元，現時升幅收窄，中午收報6.41元，升6.8%，成交逾3,000萬股，涉資逾2億。

另一涉事股份友聯國際教育（1563）收報1.72元，升17%。

【10:25更新】

恒指現跌41點，報17,772點；科指跌0.82%，報3,847點。

內房下跌，中海外（688）跌3%；潤地（1109）跌2%；龍湖（960）跌逾4%；融創（1918）跌逾3%。

三桶油造好，中海油（883）、中石化（386）升近2%；中石油（857）升逾1%。

體育用品股個別發展，安踏（2020）升逾3%；李寧（2331）升0.3%；特步（1368）跌0.8%；361度（1361）跌1.9%。

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