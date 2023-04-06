港股市況｜恒指半日跌9點　濠賭股繼續走弱（持續更新）

亞太歐股市今早普遍下跌，港股今早亦低開過百點，恒指開報20,146點，跌128點；國指開報6,816點，跌58點；科指開報4,168點，跌65點。

【15:05 更新】

港股尾市跌41點，報20,233點；科指跌0.8%，報4,199點。

藥明生物（2269）逆市造好，股價升逾3%；美圖（1357）最新挫一成。

濠賭股繼續走弱，銀娛（027）跌幅午後擴至逾3%；金沙（1928）跌2.22%；永利（1128）跌1.07%；美高梅（2282）跌1.55%；澳博（880）跌0.72%。

【13:40 更新】

大市現跌90點，報20,183點。

滙豐（005）午後跌1.7%；友邦（1299）升幅收窄至0.1%；中芯國際（981）升幅再擴大至逾9%；百度（9888）午後跌逾4%。