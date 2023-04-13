港股市況｜恒指半日跌99點　伯明翰體育爆升9成（持續更新）

美股隔晚高開低走，恒指低開331點，報19,977點，失守兩萬關；國指低開125點，報6,741點；科指低開91點，報4,075點。
【14:45 更新】
港股跌111點，報20,198點；科指跌1.43%，報1,107點。
伯明翰體育 （2309） 升幅擴大至9成，高見1.05元。早前伯明翰體育公布就出售Birmingham City PLC（BCP）約24%的已發行股本的潛在交易的獨家磋商與一名潛在買家訂立意向書。
【13:10 更新】
ATM股個別發展，阿里巴巴（9988）午後初段跌逾2%；騰訊（700）升0.9%；美團（3690）跌逾1%。
迅銷（6288） 短暫停牌，以待發出中期業績公告，停牌前報17.94元，升1.2%。
【12:07 更新】
恒指半日跌99點，報20,209點，重上兩萬點關口，成交618億元；科指跌1.1%，報4,120點。
阿里巴巴（9988）跌逾2%；騰訊（700）反覆轉升0.6%；藥明生物（2629）升逾5%；兩桶油逆市向上，融創（1918）復牌挫逾53%。
內地股市半日個別發展，上證升近0.1%，深證跌0.6%，創業板指跌0.2%。
【11:35 更新】
恒指現跌107點，報20,202點。
ATM股，阿里巴巴（9988）跌逾3%；騰訊（700）回軟跌0.1%；美團（3690）跌逾1%。
商湯（020）跌4.11%；藥明生物（2269）升逾5%，高見52.45元。
【10:15 更新】
ATM三股齊受沽壓，最新有指軟銀再沽阿里巴巴，據報首兩月減持2.9%，套現565億，阿里巴巴(9988)現跌3.22%；騰訊(700)現跌0.56%；美團(3690)現跌1.98%。
中海外（688）、潤地（1109）跌逾1%；碧桂園（2007）跌近半成；雅居樂（3383）跌逾2%；龍湖（960）跌逾3%，至於融創（1918）最新跌45%。