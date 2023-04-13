港股市況｜恒指半日跌99點　伯明翰體育爆升9成（持續更新）

美股隔晚高開低走，恒指低開331點，報19,977點，失守兩萬關；國指低開125點，報6,741點；科指低開91點，報4,075點。

【14:45 更新】

港股跌111點，報20,198點；科指跌1.43%，報1,107點。

伯明翰體育 （2309） 升幅擴大至9成，高見1.05元。早前伯明翰體育公布就出售Birmingham City PLC（BCP）約24%的已發行股本的潛在交易的獨家磋商與一名潛在買家訂立意向書。

【13:10 更新】

ATM股個別發展，阿里巴巴（9988）午後初段跌逾2%；騰訊（700）升0.9%；美團（3690）跌逾1%。

迅銷（6288） 短暫停牌，以待發出中期業績公告，停牌前報17.94元，升1.2%。