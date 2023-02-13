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財經
2023-02-13 14:50:00

港股市況｜恒指半日重上兩萬一關口　領展跌幅擴大至14%（持續更新）

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恒指低開280點，失守兩萬一。(資料圖片)

恒指低開280點，失守兩萬一。(資料圖片)

港股兩周累挫近1,500點，市場憂慮美國加息前景。亞太區股市表現疲弱，恒指今早低開失守21,000關口，開報20,910點，科指跌1.7%，報4,287點。

【15:50更新】

國泰宣布因日本政府限制，取消3月部分來往日本航班。國泰 （293） 逆市靠穩升0.38%。內航造好，國航（753）升逾4.36%；南航（1055）升3.72%；東航（670）升2.94%。

HK Express國泰取消3月部分來往日本航班【內附航班詳情+退票安排】

宣布「5供1」供股集資的領展（823）跌幅擴大，現跌14.09%。

部分內地消費股亦反彈，餐飲股呷哺呷哺（520）升9.09%；海底撈（6862）升3.93%；九毛九（9922）升5.06%。

【13:10更新】

恒指午後初段跌約101點，報21,088點；科指跌近0.5%，報4,342點。

地產股續跌惟跌幅收窄，新世界（017）跌6.88%；嘉里（683）跌2.4%；新地（016）跌2.23%；信和（083）跌1.87%；長實（1113）跌0.39%。

科技股微升，美團（3690）升0.6%；阿里巴巴（9988）升0.09%；騰訊（700）跌0.31%。

【12:05更新】

恒指半日跌99點，報21,090點，守住兩萬一，成交606億元；科指跌0.5%，報4,339點。

【11:30更新】

異動股，新東方在綫（1797）一度挫逾20%，低見48.45元。

大市跌幅進一步收窄至約145點；科指跌0.7%，報4,333點。

【10:00更新】

領展（823）今早復牌，公司上周五突宣布供股集資188億元，供股價為44.2元，較上周四（9日）收市價折讓29.6%，今開市低開逾15%，低見53.4元，現跌幅收窄。

地產股受累，新世界（017）跌7.72%；嘉里（683）跌3.6%；新地（016）跌2.85%；信和（083）跌2.43%；長實（1113）跌1.37%。

科技股方面，美團（3690）跌0.6%；阿里巴巴（9988）跌1.82%；騰訊（700）跌1.3%。

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