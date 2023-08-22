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財經
2023-08-22 14:55:00

港股市況｜恒指反彈逾200點　ATM 3股齊齊揚 (持續更新)

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港股。

港股連跌7日累插近1,600點後，今早高開。恒指高開18點，報17,641點；科指高開0.8%，報3,956點。

【14:55更新】

恒指反彈，現報17,837點，升213點；科指升2.25%，報4,011點，重上4千關。

ATM 3股轉升，騰訊（700）升0.8%；阿里（9988）升2.2%；美團（3690）升2.2%。

【13:25更新】

恒指現報17,647點，升24點；科指升0.37%，報3,937點。

電視廣播TVB（511）總經理曾志偉上周在台灣進行支架植入手術，目前暫無法參與任何幕前工作。電視廣播周二（22日）半日升0.3%，報3.92元。

潤電（836）績後造好，股價升3%；香港科技探索（1137）午後初段跌逾16%，報3.45元。

【12:10更新】

恒指半日微升28點，報17,652點，成交454.9億元；科指升0.4%，報3,939點。

ATM個別發展，騰訊（700）跌0.6%、阿里（9988）升0.3%；美團（3690）跌0.3%。

中資電訊股造好，中移動（941）升1.7%；聯通（762）升1.8%；中電信（728）升2.3%。

【10:25更新】

恒指現報17,736點，升113點；科指升1.03%，報3,963點。

多隻股份今日發業績，包括百度（9888）、快手（1024）、安踏（2020）、吉利（175）等。

恒大汽車（708）升2%；東方甄選（1797）再升4%。

ATM靠穩，阿里巴巴（9988）升1.1%；騰訊（700）升0.5%；美團（3690）升0.9%。

香港科技探索（1137）發盈警，開市後跌幅擴大至13%，破底低見3.58元。

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