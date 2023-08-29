港股市況｜恒指回順升逾300點　恒大午後續跌一成 (持績更新)

友聯國際教育租賃（1563）午後急跌，最新跌近23%，曾低見3.26元。

內房造好，中海外（688）最新升6%；潤地（1109）升1%，碧桂園（2007）升逾8%；雅居樂（3383）升逾4%；龍湖（960）升近4%。

美股3大指數連升第二日，刺激港股今早大幅高開。恒指高開130點，報18,261點；國指高開0.9%，報6,301點；科指高開1%，報4,170點。

【12:20更新】

恒指半日升365點，報18,496點，大市成交508.62億；科指升2.61%，報4,235點。

碧桂園（2007）升6.17%，為表現最好藍籌；華潤萬象生活（1209）跌0.29%，為表現最差藍籌。

ATM升1%至2%；港交所（388）再升4%；科指新貴東方甄選（1797）在淘寶進行首場直播後，股價跌逾6%。

恒大（3333）再跌一成，中午收報0.315元。

敘福樓（1978）績後上揚，升11.6%，中午收報1.25元。

【10:15更新】

港股新造18,351點，升221點；科指新造4,187點，升1.45%。

中國恒大（3333）續走低，現挫7%，跌0.325元。

商湯（020）股價績後逆市跌逾5%，低見1.42元。

港交所（388）升逾3%，曾高見302.8元。

聯交所資料顯示，周大福（1929）執行董事及副主席鄭志恒於本月25日買入HMVOD（8103）863萬股，每股平均價1.5元，涉資1,294.5萬元。HMVOD股價升15%，破頂高見1.64元。