港股市況｜恒指尾市倒跌失萬九關 　商湯午後跌逾5% (持續更新)

美股連升8日，港股兩日插逾400點後今早高開。恒指高開50點，報19,003點；國指高開1.5%，報6,478點；科指高開1.2%，報4,164點。
【15:15更新】
恒指尾市倒跌約40點，至18900點關口；科指跌1.25%，報4,063點。
其中ATM三股跌約0.5%；商湯（020）午後跌逾5%，低見1.7元。
捷利交易寶（8017）大瀉逾7成，低見0.75元，成交6,809萬。
【13:25更新】
恒指現升78點，報19,030點；科指倒跌0.12%，報4,109點。
本港地產股向上，恒地（012）升1.3%；新地（016）升1.5%；信置（083）升1.1%，新世界（017）升2.6%。
4大內銀造好，建行 （939）升1.1%、工行（1398）升1.6%、中行（3988）升1.4%，農行（1288）升2.6%。
騰訊 （700）升0.9%；美團 （3690）升0.4%；阿里巴巴 （9988）轉跌0.05%。至於滙豐（005）升0.3%；友邦（1299）逆市跌1.4%。
人民幣匯價方面，離岸人民幣曾升穿7.18，有外媒指，國有大行透過拋售美元緩解人民幣跌勢。
半新股巨星傳奇（6683）升幅擴大至23%，一度升至8.14元，創上市後新高，現升23.3%。
【12:15更新】
恒指半日升49點，報19001點，成交590億元；科指跌0.3%，報4103點。
半新股巨星傳奇（6683）升幅擴大，一度升至7.87元，創上市後新高，半日收報7.86元，升19%。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.4%；騰訊（700）升0.7%；美團（3690）升0.5%。
內房板塊造好；舜宇光學（2382）發盈警，料上半年盈利倒退65%至70%，半日股價挫13%。
中國7月貸款市場報價利率（LPR）維持不變並符合預期，其中1年期LPR為3.55%；5年期為4.2%。
維達國際（3331）上半年少賺81%，中期息派10仙，按年持平。
【10:10更新】
恒指現升144點，報19,144點；科指升0.42%，報4,132點。
內房股上揚，中海外（688）升逾2%；潤地（1109）升逾1%；碧桂園（2007）升逾4%；雅居樂（3383）升逾3%；龍湖（960）升近4%。
半新股巨星傳奇（6683）早段升14%，高見7.54元，創上市後新高，現揚10.3%。
「手機孖寶」一同逆市挫，瑞聲科技（2018）逆市跌4%；舜宇光學（2382）挫一成二。
騰訊 （700）升1%；美團 （3690）升1.4%；阿里巴巴 （9988）升0.2%。至於滙豐（005）升0.7%；友邦（1299）逆市跌0.5%。