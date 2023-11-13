港股市況｜恒指尾市升幅擴大　順豐同城升逾8% (持續更新)

美股科技巨頭領漲，恒指上周跌460點後今早高開。恒指高開59點，報17,263點；國指高開25點，報5,925點；科指高開0.6%，報3,915點。

【15:40更新】

恒指尾市升幅擴大，現升102點，報17,305點；科指升1.23%，報3,940點。

國家郵政局數據顯示，全國郵政快遞企業共攬收快遞包裹52.64億件，按年增23.22%，日均業務量是平日業務量的1.4倍；「雙11」當天共攬收快遞包裹6.39億件，是平日業務量的1.87倍。受惠消息影響，順豐同城（9699）升近8%；惟極兔速遞（1519）跌0.1%。

【13:35更新】

恒指現升2點，報17,203點；科指升0.61%，報3,916點。