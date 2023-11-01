港股市況｜恒指尾市反覆偏軟　三桶油逆市上揚 (持續更新)

港股昨日挫近300點後，11月開局即微高開。恒指高開26點，報17,139點；國指高開9點，報5.871點；科指升0.1%，報3,762點。
【15:25更新】
恒指尾市反覆偏軟，現跌約14點，報17,097點，科指跌0.21%，報3,751點。
三桶油上揚，中石油（857）、中海油（883）分別升逾1%；中石化（386）升0.5%。
李寧（2331）午後曾升近8%；海底撈（6862）瀉13%；內銀股靠穩。
【13:45更新】
恒指現跌39點，報17,072點；科指跌0.69%，報3,733點。
百勝中國（9987）午後初段跌幅再略為擴大，曾挫逾15%，現報350元，跌14.5%。
【12:15更新】
恒指半日升6點，報17,119點，成交近380億元；科指跌0.3%，報3,747點。
滙豐（005）升逾1%；ATM跌0.6%至1.5%。
餐飲股下挫，海底撈（6862）跌近11%，為半日表現最好恒指成份股；百勝中國（9987） 績後挫逾14%破底。
醫藥及汽車股向下、金融股個別發展。半日表現最好恒指成份股為信義光能（968），升3.4%。
【10:15更新】
恒指最新轉跌90點，報17,021點；科指跌0.79%，報3,729點。
ATM向下，小米（1810）逆市升0.7%。
半新股極兔速遞（1519）股價低開0.5%，國家郵政局市場監理處近日就快遞企業處理場所發生安全生產事故事件對極兔速遞、順豐速運進行行政約談。
比亞迪（1211）平開後早段偏軟，跌1.5%。