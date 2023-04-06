港股市況｜恒指收報20,331點　阿里巴巴為升市主力

亞太歐股市今早普遍下跌，港股今早亦低開過百點，恒指開報20,146點，跌128點；國指開報6,816點，跌58點；科指開報4,168點，跌65點。
【16:20 更新】
恒指升56點，收報20,331點，全日成交1,016.9億元；科指升0.1%，報4.237點。
科技及芯片股，阿里巴巴（9988）、商湯（020）升逾2%；京東（9618）跌3%；中芯國際（981）再升逾7%。
黃金相關股造好，紫金（2899）升2.19%；招金(1818)升4.05%；山東黃金（1787）升6.46；中國黃金（2099）升17.97%。
滬深股市假期後復市，最終收市微升。兩市近2,900隻股份下跌，成交連續第3個交易日突破1萬億元人民幣。
上證綜合指數報3312點，升不足1點；深證成份指數報11866點，升6點；創業板指數報2426點，升4點，升幅0.2%。
北水流入增加83%至55.58億元人民幣，港股通成交亦增至淨買入38.85億元。
【15:05 更新】
港股尾市跌41點，報20,233點；科指跌0.8%，報4,199點。
藥明生物（2269）逆市造好，股價升逾3%；美圖（1357）最新挫一成。
濠賭股繼續走弱，銀娛（027）跌幅午後擴至逾3%；金沙（1928）跌2.22%；永利（1128）跌1.07%；美高梅（2282）跌1.55%；澳博（880）跌0.72%。
【13:40 更新】
大市現跌90點，報20,183點。
滙豐（005）午後跌1.7%；友邦（1299）升幅收窄至0.1%；中芯國際（981）升幅再擴大至逾9%；百度（9888）午後跌逾4%。
【12:12 更新】
恒指半日跌9點，半日報20,264點，成交572億元；科指跌1%，報4,190點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）升0.9%；騰訊（700）升近0.1%；美團 （03690） 跌近1%；中芯國際（981）續升近7%破頂；港交所（388）升2%。
黃金相關股造好，靈寶黃金（3330）升13%；紫金（2899）升5.76%；招金(1818)升5.19%；山東黃金（1787）升6.46；中國黃金（2099）更升15%。
濠賭股走低，銀娛（027）跌2.13%；金沙（1928）跌1.53%；新濠（200）跌1.67% ；美高梅（2282）跌1.16%；澳博（880）跌0.48%；永利澳門（1128）跌0.12%。
【11:15 更新】
市場憧憬聯儲局放緩加息，帶動黃金資產造好，現貨金價格重上每盎司2,000美元，金礦股走強，紫金（2899）現升4.98%；招金(1818)升4.38%，曾升5.5%；山東黃金（1787）升6.71，曾升8.4%；中國黃金（2099）更大升13.88%。
港交所（388）逆市造好，股價升2.27%；嗶哩嗶哩（9626）跌2.39%；快手（1024）跌2.9%；中芯國際（981）升幅7.67%，曾破頂高見22.95元。
ATMXJ股，京東 （09618） 跌3.59%；美團（3690）跌0.59%；小米（1810）跌1%；騰訊（700）升0.57%；阿里巴巴（9988）逆市升2.03%。
【10:15 更新】
中芯（981）再升逾8%破頂，高見22.6元；華虹半導體（1347）升4%，破頂高見37.8元。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）撐市，股價升逾2%，早段高見97.85元；騰訊（700）升0.4%；美團（3690）跌逾1%。