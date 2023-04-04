港股市況｜恒指收報20274點　商湯成交超越ATM三股

港股五日飆841點後，今早恒指低開44點，報20,364點；國指低開29點，報6,910點；科指低開23點，報4,278點。

【16:40 更新】

恒指收報20,274點，跌134點，成交近1,194億元；科指跌1.6%，報4,233點；國指收報6,875點，跌64點。

今日科技股表現遜色，美團（3690）跌逾4%；阿里巴巴（9988）跌近3%；騰訊（700）跌0.8%。

芯片股造好，商湯（020）以632億元成交，更超越ATM三股，股價逆市升12.8%，收報3.26元；中芯國際（981）升4.25%。

大型銀行股造好，滙控升近1%，渣打升逾2%，多隻內銀股亦上升；汽車股受壓，「蔚小理」分別跌3至8%，吉利（175）跌逾3%。

至於滬深股市收市個別發展，兩市逾3,500隻股份下跌，成交額逾1.3萬億元人民幣。新能源概念股下跌；養殖、中藥和半導體等股份上漲。

上證綜合指數重上3,300點，是近1個月以來首次，收市報3312點，升16點，升幅0.49%；深證成份指數報11859點，跌29點，跌幅0.25%；創業板指數報2421點，跌18點，跌幅0.76%。

北水使用額度流入達30.29億元人民幣,，減少55%，港股通淨買入亦減至6.51億元。