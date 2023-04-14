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財經
2023-04-14 16:44:00

港股市況｜恒指收報20438點　一周累計升107點

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恒指高開78點。（資料圖片）

港股昨日大拗腰倒升34點後，今早高開約0.4%，即78點，報20,422點，重上50天線；國指高開23點，報6,898點；科指高開0.26%，報4,170點。

【16:35 更新】

恒指今日反覆上落，最終升94點，收報20,438點，成交1,083.6億元；科指升0.1%，報4,164點；國指收報6,914，升38點。

全周計恒指累升107點，北向資金今日淨買入A股超過64億元人民幣，為近一個月來單日最大。北水南下合計淨流入33.56億元，較上日增加200.94%，淨流入金額是4月6日38.84億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入44.71億元。南水北上合計淨流入64.24億元人民幣，終止連續2日流出。

【15:20 更新】

港股尾市升約41點，報20,385點。

中移動（941）尾市升2%聯通（762）升0.5%中電信（728）升近2%。

TVB電視廣播現跌8.22%；融創（1918）跌幅進一步收窄至近3%。

內地股市高收，上證收市報3338點，升19點，深成指數收市報11,800點，升60點，港深300指數收市報4,092點，升23點，創業板指數收市報2,428點，升22點。

【12:05 更新】

恒指半日跌不足1點，報20,344點，成交577億元；科指跌0.7%，報4,130點。

美團（3690）跌逾2%；騰訊（700）跌0.5%；中芯（981）升3%；融創（1918）再挫11%；TVB（511）再跌5.18%。

油股向上，黃金相關股、汽車股造好。

【11:35 更新】

恒指最新跌約14點，報20,330點；科指跌0.84%，報4,124點。

電力股造好，潤電（836）升4%；中國電力（2380）升近5%；龍源電力（916）升近4%。

ATM全數轉跌，其中美團（3690）跌2.13%；騰訊（700）跌0.82%；阿里巴巴（9988）跌0.05%。

【10:10 更新】

ATM股，騰訊（700）高開0.9%；美團（3690）高開0.3%；阿里巴巴（9988）高開0.37%。

迅銷（6288）績後造好，股價升逾8%，破頂高見19.5元。

內媒報道指，知乎 （2390） 連同AI科企面壁智能，合作推進中文大模型，股價現升逾3%，高見20.2元。

汽車股造好，吉利（175）升3%；比亞迪（1211）升1%；長汽（2333）升逾7%；廣汽（2238）升逾1%。

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