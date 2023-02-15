港股市況｜恒指收報20812點　失守二萬一關口　有線復牌（持續更新）

美國上月CPI數據較預期高，另外港滙弱勢，銀行體系結餘再減少至770.5億港元，近三年低位，港股今早平開且向下。恒指今早高開3點，報21,116點，隨後下挫，現跌327點，暫報20,785點，失守二萬一關口；國指跌80點，報7,030點；科指跌0.8%，報4,295點。

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恒指跌301點，收報20,812點，失守二萬一關，成交1,123億元；科指跌近1%，報4,288點。

【13:40更新】

百度（9888）因即將發布「文心一言」聊天機器人，連續3日逆市連彈逾4%，高見150元。

此外，超媒體控股（072）升逾45%，高見0.54元，成交261萬元。超媒體旗下商業周刊事業群宣布，成為「文心一言」首批生態合作夥伴。