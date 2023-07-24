港股市況｜恒指現跌逾460點　碧桂園系股價急瀉 (持續更新)

港股上周挫逾300點，今早低開逾百點後跌幅擴大，拖累恒指低開。恒指低開207點，報18,867點；國指低開71點，報6,343點；科指低開1.5%，報4,041點。
【14:35更新】
恒指愈跌愈多，現跌466點，低見18,608點；科指跌2.51%，報4,001點。
市場對內房債務更現憂心，令內房債價再大跌，甚至影響股價。最新碧桂園兩隻在岸債價大跌兩成，受債價拖累之下，碧桂園系股價更挫至9個月新低；大摩亦唱淡，表示「內房中期難派息」。碧服（6098）午後續跌，現跌16.96%；碧桂園（2007）跌7.2%。
龍湖地產（960）最新跌9.65%。
【12:55更新】
恒指半日跌266點，報18,808點，成交額427億元；科指半日跌1.39%，報4,047點。
表現最差為碧服（6098），跌15.5%；表現最好為潤電（836），升1.7%。
【11:45更新】
騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）均跌1.3%至2%。
贛鋒鋰業（1772）跌5.5%，報46.8元，創近3個月低位；蔚來（9866）逆市升3.4%；碧服（6098）急瀉14.7%；雅生活（3319） 跌7.1%。
【10:10更新】
恒指現跌215點，報18,852點；科指升1.06%，報4,060點。
內房股向下，碧桂園（2007）跌2.9%；潤地（1109）跌2.2%；中海外（688）跌2%；龍湖（960）跌4.3%；合景泰富（1813）跌逾4%。
中國儒意（136）復牌，跌4.9%。
螞蟻擬回購7.6%股份，並指不涉及阿里持股，阿里巴巴（9988）跌1.5%。