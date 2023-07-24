港股市況｜恒指現跌逾460點　碧桂園系股價急瀉 (持續更新)

港股上周挫逾300點，今早低開逾百點後跌幅擴大，拖累恒指低開。恒指低開207點，報18,867點；國指低開71點，報6,343點；科指低開1.5%，報4,041點。

【14:35更新】

恒指愈跌愈多，現跌466點，低見18,608點；科指跌2.51%，報4,001點。

市場對內房債務更現憂心，令內房債價再大跌，甚至影響股價。最新碧桂園兩隻在岸債價大跌兩成，受債價拖累之下，碧桂園系股價更挫至9個月新低；大摩亦唱淡，表示「內房中期難派息」。碧服（6098）午後續跌，現跌16.96%；碧桂園（2007）跌7.2%。

龍湖地產（960）最新跌9.65%。