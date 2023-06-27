港股市況｜恒指穩守萬九關　新創建維持升一成(持續更新)

隔晚美股3大指數均挫，港股連跌5日後反彈。恒指高開57點，報18,851點；國指高開14點，報6,386點；科指高開2.5%，報3,970點。
【15:35更新】
港股尾市升392點，新造19,186點；科指升2.77%，新報3,979點。
尾市ATM 3股齊抽高，騰訊（700）尾市升3.2%；阿里巴巴（9988）升2.7%；美團（3690）升2.3%。
新世界系股份，新世界（017）升幅收窄至升1%；新創建（659）維持升一成；新世界百貨（825）升2.5%；周大福（1929）則跌0.54%。
【13:25更新】
恒指午後升295點，新造19,089點，穩企萬九關；科指升79點，新造3,952點。
內銀造好，招行（3968）升逾3%；建行（939）、中行（3988）、農行（1288）升逾1%；工行（1398）升0.2%。
新世界系股份，新世界（017）升幅收窄至升1.02%；新創建（659）升10.5%；新世界百貨（825）升3.8%；周大福（1929）則跌1.35%。
【12:10更新】
恒指半日升292點，報19,086點，重上萬九點關口，成交近460億元；科指升2.2%，中午收報3,958點。
內房及物管股上揚，碧服（6098）升8.2%；融創服務（1516）升9.5%；龍湖（960）升7.6%；碧桂園（2007）升5.8%
新世界系股份，新世界（017）升5%；新創建（659）升10.2%；新世界百貨（825）升3.8%；周大福（1929）則跌0.67%。
藥明生物（2269）逆市偏軟，跌0.5%；美團（3690）旗下KeeTa今於港拓展業務，升1.6%；阿里巴巴（9988）升2.4%；騰訊（700）升2.4%。
【10:40更新】
恒指現升232點，報19,026點；科指升1.91%，報3,946點。
新世界系復牌兼造好，新世界（017）現升6.55%；新創建（659）升9.13%；新世界百貨（825）升5.12%。但周大福（1929）轉跌0.95%。
比亞迪（1211）最新跌近2%；碧服（6098）升6%；濠賭股逆市向下，藍籌股銀河娛樂（027）跌逾1%；中海外（688）及潤地（1109）升逾1%；騰訊（700）反彈升1.86%。