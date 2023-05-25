港股市況｜恒指半日跌394點　ATM三股齊齊挫（持續更新）

美國債務上限問題未解決，市場持續憂慮下，道指連跌四日，港股今早再低開。恒指低開185點，報18,930點；國指低開64點，報6,413點；科指開報3,747點。

【10:30 更新】

恒指曾跌350點，低見18,765點，創去年12月2日以來，及今年新低，現報18,816點，跌299點。

同程旅行（780）首季盈利增1倍，升2.9%。

【10:10 更新】

恒指現跌303點，報18,822點；科指報3,733點，跌1.13%。

阿里巴巴（9988）失80關，現跌2.09%；聯想（992）績後再跌3.9%，創三個月低位；小米（1810）績後升0.4%。

星島（1105）復牌，並發公告指收到一項交易的提案，然而該提案已被撤回。