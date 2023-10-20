港股市況｜恒指跌近150點　中資電訊股走弱 (持續更新)

美國10年期美債孳息率，並首次觸及5厘的16年高位，港股今早低開逾百點。恒指低開168點，報17,127點；國指低開168點，報5,870點；科指低開0.9%，報3,667點，創近四個半月低位。 【15:10更新】 恒指現跌149點，報17,146點；科指跌0.76%，報3,672點。 中資電訊股向下，今日公布業績中電信（728）績前跌逾2%；下周公布業績的聯通（762）同樣跌逾2%；中移動（941）跌1%。 順豐同城（9699）宣布，董事會決定行使股份購回授權，擬動用資金上限2億元回購H股，目前股價跌逾13%。 【13:10更新】 港股午後初段續跌，現跌92點，報17,203點；科指跌0.48%，報3,682點。 港交所（388）績後靠穩，轉升0.7%。 ATM方面，騰訊（700）跌逾1%；美團（3690）跌近2%；阿里巴巴（9988）跌0.3%。

【12:30更新】 恒指半日跌70點，報17,225點，成交442.4億元；科指跌0.3%，報3,689點。 ATM跌0.4%至近2%；港交所（388）績前偏軟跌0.1%。 碧桂園（2007）升逾8%，同系的碧服（6098）升逾3%，為半日表現最好藍籌。 藍籌新奧能源（2688）跌逾3%，為半日表現最差藍籌。 【10:15更新】 恒生指數現跌126點，報17,170點；科指現報3,683點，跌0.45%。 碧桂園（2007）債券持有人據報正尋求進行緊急談判，碧桂園最新升8%；同系碧服（6098）升2.6%。 小米（1810）近期逆市強，股價今早升逾1%，現偏軟跌0.4%；ATM跌0.5%至逾1%，京東（9618）再跌逾1%破底。 珠光控股（1176）升近23%，暫為表現最好股份。