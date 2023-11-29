港股市況｜恒指跌400點穿萬七點　美團挫11% (持續更新)

港股連跌3日，今早微高開。恒指高開4點，報17,359點；國指高開2點，報5,959點；科指高開4點，報3,966點。
【15:06更新】
恒指現跌417點，報16,936點；科指跌2.53%，報3,899點。
紫金礦業（2899）升3.2%，為表現最好藍籌；美團（3690）跌11%，為表現最差藍籌。
【13:38更新】
恒指最新跌穿17,000點，現跌400點，現報16,952點；科指跌2.41%，報3,903點。
【12:50更新】
恒指半日跌344點，報17,010點，大市半日成交報674.66億；科指跌1.99%，報4,920點。
ATM下跌，美團（3690）績後大挫11%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；騰訊（700）跌0.81%。
濠賭股下挫，銀娛（027）跌逾5%；金沙（1928）跌逾4%。
【10:47更新】
恒指現跌266點，報17,087點；科指跌1.46%，報3,942點。
美團（3690）最新跌逾11%，破底低見91.45元；優品360（2360）績後升逾4%。
恒大物業要求母企償還20億人民幣，恒大（3333）挫逾8.8%。
歐舒丹（973）開市後跌14%，半年純利大減45%。