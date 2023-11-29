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財經
2023-11-29 15:10:00

港股市況｜恒指跌400點穿萬七點　美團挫11% (持續更新)

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港股收市｜恒指收市升176點 試闖萬八遇阻 內房爆上

港股續在萬八關樓下反覆。(資料圖片)

港股連跌3日，今早微高開。恒指高開4點，報17,359點；國指高開2點，報5,959點；科指高開4點，報3,966點。

【15:06更新】

恒指現跌417點，報16,936點；科指跌2.53%，報3,899點。

紫金礦業（2899）升3.2%，為表現最好藍籌；美團（3690）跌11%，為表現最差藍籌。

【13:38更新】

恒指最新跌穿17,000點，現跌400點，現報16,952點；科指跌2.41%，報3,903點。

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【12:50更新】

恒指半日跌344點，報17,010點，大市半日成交報674.66億；科指跌1.99%，報4,920點。

ATM下跌，美團（3690）績後大挫11%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；騰訊（700）跌0.81%。

濠賭股下挫，銀娛（027）跌逾5%；金沙（1928）跌逾4%。

【10:47更新】

恒指現跌266點，報17,087點；科指跌1.46%，報3,942點。

美團（3690）最新跌逾11%，破底低見91.45元；優品360（2360）績後升逾4%。

恒大物業要求母企償還20億人民幣，恒大（3333）挫逾8.8%。

歐舒丹（973）開市後跌14%，半年純利大減45%。

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