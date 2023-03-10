港股市況｜恒指跌605點收市　京東跌11%藍籌包尾　季檢結果於收市後生效

隔晚美股急瀉，拖累港股今早也急挫逾300點，失守250天線。恒指裂口低開344點，開報19,580點；國指開報6,517點，跌131點；科指插111點，開報3,819點。
【16:10 更新】
恒指跌605點，收報19319點，恒指季檢將於收市後生效。今日大市成交1,664.7億元；科指跌3.8%，報3,782點。
ATMJ向下，阿里巴巴（9988）跌近4%；騰訊（700）跌逾2%；美團（3690）跌逾1%；京東（9618）挫逾11%。
百度（9888）跌5.88%；比亞迪（1211）跌8.12%。
【12:30 更新】
恒生指數半日跌490點，報19,434點，成交765.8億元；科指跌3.6%，報3788點。
ATMJ股，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌3%；騰訊（700）跌近2%；京東（9618）績後挫逾11%。
車股下跌，比亞迪（1211）跌近8%，吉利（175）跌近半成。
【11:40 更新】
友邦績後轉跌，現跌4.26%；據報百度（9888）旗下金融業務度小滿，今年上半年赴港招股上市，百度現跌5.52%；佳兆業（1638）復牌低開3成，現跌27.38。
中資電訊股下跌，聯通（762）挫逾6%；中電信（728）破頂後倒跌逾1%；中移動（941）亦跌逾1%。
銀行股，滙豐（005）跌逾3%；渣打（2888）跌逾2%；恒生（011）跌逾2%，中銀香港（2388）跌近2%。
【10:15 更新】
ATM股，京東（9618）去年業績扭虧為盈，惟開市大跌近一成；對手阿里巴巴（9988）挫3.6%；騰訊（700）則跌2.1%。