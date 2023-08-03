港股市況｜恒指轉綠燈　AEON母企發盈喜　日清受累內房少賺15% (持續更新)

惠譽突然公布下調美國信貸評級，致環球股市波動。港股周三急插近500點後，今早低開逾百點。恒指低開113點，報19,404點；國指開報6,654點；科指開報4,383點。
【15:10更新】
恒指現時升幅收窄至23點，報19,540點；科指報4,438點，升1.13%。
恒大系股價續跌，恒大汽車（708）跌7.1%；恒大物業（6666）跌48.2%。
濠賭股走強，美高梅（2282）升7.4%；澳博（880）升5.4%；新濠（200）升3.1%；永利（1128）升3%；金沙（1928）升2.2%；銀娛（027）升1.4%。
【13:50更新】
恒指現轉升76點，報19,596點；科指報4,437點，升1.1%。
澳博（880）升5.7%；神威藥業（2877）升4.2%。
AEON母企永旺發盈喜，料上半年淨虧損收窄至約1億元，並指中港業務改善及錄得匯兌收益。
日清食品（1475）發表次季業績，指其核心經營溢利少賺15%至12.95億日圓（折合約7千萬港元），主因中國消費信心下跌，「受累內房低迷、年輕人失業率較高」。
【12:00更新】
恒指中午收報19,506點，跌11點，大市成交525.95億，創科實業（669）成最好表現藍籌，升4.99%；碧服（6098）跌3.7%，為表現最差藍籌。科指升0.47%，報4,409點。
此外，摩根士丹利下調中國股票評級，建議投資者應利用基於政府的刺激經濟承諾引發的反彈獲利了結。與上次審查相比，在摩根士丹利28個發展中國家市場中，中國的排名由第3位，降至第13位。
【11:00更新】
華晨中國（1114）上午9時37分中途停牌，該股停牌前跌1%，報3.94元；至於同系新晨動力（1148）亦一同停牌，停牌前報0.275元。
兩股停牌均未悉原因。
【10:17更新】
恒指現跌40點，報19,476點；科指升0.58%，報4,414點。
醫藥板塊上揚，藥明生物（2269）升2.1%；藥明康德（2359）升1.65%；泰格醫藥（3347）升2.23%；康龍化成（3759）升3.37%。
蔚小理向造好，蔚來（9866）升9.1%，理想（2015）升4.1%，小鵬（9868）升4%。