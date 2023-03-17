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財經
2023-03-17 16:23:00

港股市況｜恒指高收314點　藍籌百度表現最好　李寧挫近一成表現最差

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恒指高開235點，百度曾爆升15%。(資料圖片)

恒指高開235點，百度曾爆升15%。(資料圖片)

摩通等11家美國銀行將聯合向陷入困境的First Republic Bank（FRB）存入300億美元，刺激美股反彈，連帶令港股上揚，繼昨日挫逾300點後，今早恒指高開235點，報19,439點；國指高開91點，報6,573點；科指高開2.4%，報3,904點。

【16:20 更新】

恒指升314點，收報19,518點，成交1,649億元。科指升4.4%，報3,979點。

百度（9888）升逾13%，為表現最好藍籌；美團（3690）升逾3%；阿里巴巴（9988）及騰訊（700）升1%。中芯國際（981）升逾9%；李寧（2331）績後逆市挫近一成，藍籌中表現最差。

【13:55 更新】

美團（3690）、騰訊（700）午後初段升3%，阿里巴巴（9988）升近2%。

【12:40 更新】

恒指半日升356點，報19,560點，成交677.9億元；科指升4.4%，報3,977點。

百度（9888）股價半日大升逾15%；ATM升逾1%至3%；長實（1113）績後跌逾4%；李寧（2331）跌近7%，滙豐（005）逆市偏軟跌0.6%。

【11:40 更新】

百度（9888）升幅進一步擴大至16%；金山雲（3896）升逾11%；金山軟件（3888）亦升逾11%。

車股方面，比亞迪（1211）最新升3%；吉利（175）升逾1%；長汽（2333）升0.5%；廣汽（2238）升0.4%。

電視廣播（511）最新升逾2.56%，大台小股東大聯盟公布改革TVB方案。

【10:20 更新】

科技股全線造好，ATM升逾1%至2%；百度（9888）爆升15%。

滙豐（005）逆市偏軟，股價跌0.8%，低見53.1元；電視廣播TVB（511）股價曾反彈逾5%，高見7.48元，現跌近1%。

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