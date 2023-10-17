港股市況｜恒指半日升123點　科技股造好 (持續更新)

【10:20更新】 恒指現升68點，報17,708點；科指升0.12%，報3,816點。 藍籌造好，其中滙豐（005）升0.3%；友邦（1299）升逾1%；中移動（941）及港交所（388）升近1%。 遠洋（3377）延長債券持有人會議投票表決截止時間，股價升逾4%。 恒大（3333）升逾3%，旗下恒大地產公布定於本周三至周四（18日至19日）召開「20恒大05」債券持有人會議，及關於調整「20恒大05」債券本息兌付安排的議案。 香港航天科技（1725）股價升逾15%，集團公布與Alya訂立南美洲通訊及遙感衛星星鏈（Alta-1）系統合約，合約總價為約6.8億美元。