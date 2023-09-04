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財經
2023-09-04 12:13:00

港股市況｜恒指半日升469點　新世界受追捧再升5.5% (持續更新)

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港股。

上周五（1日）因風暴停市一天，而今日恒指9月首開局先高開。恒指高開210點，報18,592點；國指高開96點，報6,428點；科指高開1.9%，報4,257點。

【12:10更新】

港股半日造好，恒指半日升469點，報18,851點，成交840.38億元；科指升2.5%，報4,283點。

半日內房、中資金融股造好，碧桂園（2007）升逾14%、中海外（688）、潤地（1109）、龍湖（960）均升逾一成；四大內銀升逾3%。

本地地產股亦造好，新世界（017）受追捧，續升5.5%、新鴻基地產（016）升2.3%；長實（1113）升0.5%。

 

新世界上半年完成300億融資並傳提早贖回部分永續債，股價曾升逾5%。(資料圖片)

【11:30更新】

內房股全線炒上，資金受追捧。恒指一度升逾500點，現升487點，報18,869點；科指升2.93%，報4,302點。

內地多個一、二線城市實施「認房不認貸」，其中今日收市後被剔出藍籌的碧桂園（2007）升14.6%，報1.02元，重上1元關；龍湖（960）急升11%；中海外（688）飆一成；潤地（1109）升10%；融創中國（1918）升28%。

【10:15更新】

恒指現升378點，報18,760點；科指升2.23%，報4,272點。

ATM造好，阿里巴巴（9988）升3%；美團（3690）升逾2%；騰訊（700）升逾1%。濠賭股、三桶油上揚。

將於收市後納入科指的東方甄選 （1797），股價逆市跌逾2.5%。

港股

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