港股市況｜恒指半日升185點　海昌海洋公園曾挫近4成三度觸市調機制（持續更新）

隔晚美股標指創9個月高，同時憧憬內地出招谷經濟。港股今高開。恒指高開227點，報19,327點；國指報6,519點；科指高開2.3%，報3,923點。
【13:04更新】
港股午後初段升204點，現報19,303點；科指升2.17%，報3,917點。
海昌海洋公園（2255）曾挫近4成，並三度觸發市調機制，公司回應暫未知悉波動原因，現報1.14元，跌26.45%。
【12:00更新】
恒指半日升185點，報19,285點，成交457億元；科指升2%，報3,911點。
ATM升1%至2%；快手（1024）揚近4%；創科（669）反彈半成；高偉電子（1415）彈高近7%。
【11:30更新】
恒指升約181點，報19,280點；科指升1.88%，報3,906點。
廣深鐵路（525）升14.35%，曾破頂高見2.48元。
濠賭股上揚，銀娛（027）升1.8%；金沙（1928）升3.39%；永利（1128）升3.12%；美高梅（2282）升4.87%；澳博（880）升1.25%；新濠（200）升1.98%。
亞洲電視（707）宣布轉型，股價現跌4.16%。
【10:15 更新】
恒指最新升130點，報19,230點；科指跌1.69%，報3,899點。
「ATM」股上揚，騰訊（700）升1.63%；阿里巴巴（9988）升1.63%；美團（3690）升1.88%。
昨日急挫的高偉電子（1415），股價現反彈4.19%；亞洲電視（707）昨宣布進入電商業務，現跌12.5%。
電力股逆市續軟，潤電（836）早段跌0.7%，中國電力（2380）跌0.4%，龍源電力（916）跌逾1%。