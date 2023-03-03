港股市況｜恒指高開273點　TVB爆升3成　中石油升破頂（持續更新）

美股反彈，道指升341點。港股今早高開，恒指高開273點，報20,703點，之後曾升297點；國指高開110點，報6,967點；科指高開106點或2.6%報4,232點。
【15:10 更新】
TVB電視廣播（511）升幅擴大，現升逾30%，暫報5.18元，曾高見5.3元。
嗶哩嗶哩（9626）升11%，高見170.8元，快手（1024）升逾6%。
【13:20 更新】
TVB電視廣播（511）， 午後初段升幅擴大至21%，高見4.7元。
石油股現漲幅，中石油（857）午後升逾3%，破頂高見4.29元；中海油（883）、中石化（386）升逾2%。
【12:20 更新】
恒生指數半日升145點，報20,575點，成交550.8億元；科指升1.6%，報4191點。嗶哩嗶哩（9626）升逾9%，「中字股」造好，永利（1128）逆市跌5%。
【11:40 更新】
永利（1128）跌幅收窄，最新跌近5%，現報7.67元，曾低見7.6元。
ATM股造好，阿里巴巴（9988）升0.45%；騰訊（700）升1.26%；美團（3690）升1.2%。
【10:10 更新】
科技股跑出，騰訊（700）高開1.9%；阿里巴巴（9988）升1.1%；美團（3690）升2.1%；嗶哩嗶哩（9626）績後高開逾6%
電視廣播（511）升逾15%，高見4.46元。