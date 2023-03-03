熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-03-03 15:10:00

港股市況｜恒指高開273點　TVB爆升3成　中石油升破頂（持續更新）

分享：
恒指高開273點，科技股跑出。(資料圖片)

恒指高開273點，科技股跑出。(資料圖片)

美股反彈，道指升341點。港股今早高開，恒指高開273點，報20,703點，之後曾升297點；國指高開110點，報6,967點；科指高開106點或2.6%報4,232點。

【15:10 更新】

TVB電視廣播（511）升幅擴大，現升逾30%，暫報5.18元，曾高見5.3元。

嗶哩嗶哩（9626）升11%，高見170.8元，快手（1024）升逾6%。

【13:20 更新】

TVB電視廣播（511）， 午後初段升幅擴大至21%，高見4.7元。

石油股現漲幅，中石油（857）午後升逾3%，破頂高見4.29元；中海油（883）、中石化（386）升逾2%。

【12:20 更新】

恒生指數半日升145點，報20,575點，成交550.8億元；科指升1.6%，報4191點。嗶哩嗶哩（9626）升逾9%，「中字股」造好，永利（1128）逆市跌5%。

【11:40 更新】

永利（1128）跌幅收窄，最新跌近5%，現報7.67元，曾低見7.6元。

ATM股造好，阿里巴巴（9988）升0.45%；騰訊（700）升1.26%；美團（3690）升1.2%。

【10:10 更新】

科技股跑出，騰訊（700）高開1.9%；阿里巴巴（9988）升1.1%；美團（3690）升2.1%；嗶哩嗶哩（9626）績後高開逾6%

電視廣播（511）升逾15%，高見4.46元。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受