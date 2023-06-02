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財經
2023-06-02 12:28:00

港股市況｜恒指半日報復式反彈升666點　龍湖升12%（持續更新）

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港股

市場料今月聯儲局加息機會微，納指隔晚升逾1%；港股今早高開近2%。恒指高開349點，報18,566點；國指高開2%，報6,271點；科指高開2.7%，報3,727點。

【12:25 更新】

港股現報復式反彈，恒指半日升666點，報18,883點，成交623億元；科指升4.8%，報3,806點。

ATM均升逾5%；港交所（388）升4.12%；龍湖（960）升12%；碧服（6098）升10.82；李寧（2331）升9.36%；中升（881）升8.88%；碧桂園（2007）升7.85%。

異動股，電視廣播TVB（511）爆升近5成；邵氏兄弟（953） 飆35%。

港股市況持續更新。

【10:57 更新】

電視廣播TVB（511）升幅擴至近5成，新造47.83%。

【10:20 更新】

港股升幅擴大至564點，新造18,781點；科指升3.92%，報3,773點。

ATM造好升3%至4%；百度（9888）升5.34%；電視廣播TVB（511）現升30.92%，報6.35元。

本港地產股反彈，恒地（012）升5.31%；新地（016）升2.53%；新世界（017）升5.59%；信置（083）升4.53%；長實（1113）升0.8%。

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