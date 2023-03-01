港股市況｜恒指半日升666點　收復10及250天線　新能源車股上揚（持續更新）

港股連跌六日後，今早恒指高開64點，報19,849點，後升幅曾擴大至300點；國指升121點，報6,703點；科指升2.2%，報4,010點。
【12:10 更新】
恒指半日升666點，報20,451點，重上二萬關，收復250天綫及10天綫，成交775億元。科指升5%，報4,122點。
ATM，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）升5%，美團（3690）升近4%。中資電訊股、新能源車股造好，蔚小理升逾7%。
【11:40 更新】
恒指重上10天綫（約20,405點），現報20,441點，升655點。
內房造好，中海外（688）升逾半成，潤地（1109）升逾3%，碧桂園（2007）、龍湖（960）升逾6%，雅居樂（3383）升逾4%。
【10:30 更新】
大市一度升近500點，高見20,282點，最新報20,258點，升472點，科指升4%，報4,082點。
【10:00 更新】
ATM方面，騰訊（700）高開1.1%，最新升3.3%；阿里巴巴（9988）升2%；美團(03690)低開0.6%，最新倒升1.5%。
中資電訊股續造好，聯通（762）升逾6%，中電信（728）升近半成，中移動（941）升逾2%，破頂高見60.15元。