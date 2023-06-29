港股市況｜恒指半日跌301點　太古A售美國業務半日升逾5%(持續更新)

太古A（019）宣布以逾300億出售美國可口可樂業務，半日升半成；小鵬（9868）逆市升逾1%；蔚來（9866）升0.3%。

【10:25更新】

恒指現轉升17點，報19,165點；科指升0.67%，報3,998點。

ATM向下，阿里巴巴（9988）跌2.2%；騰訊（700） 跌0.7%；美團（3690）跌1.9%。

滙豐（005）跌0.6%；友邦（1299）逆市升0.8%；中移動（941）跌0.5%；港交所（388）跌0.7%。

粉筆（2469）逆市升逾19%，高見4.1元。

越秀房產信託（405）跌逾8%，因越秀地產（123）公布，有關以越秀房託基金單位的實物分派方式派付特別股息，實物分派涉實際基金單位數目為約2.49億個，分派完成後持股由約42%減至約36.8%。