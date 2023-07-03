港股市況｜恒指高開86點　蔚小理愈升愈有揚7至14%(持續更新)

港股下半年首個交易日開局即高開，恒指高開86點，報19,002點；國指高開32點，報6,457點；科指高開0.8%，報3,942點。
港股下半年首個交易日開局即高開，恒指高開86點，報19,002點；國指高開32點，報6,457點；科指高開0.8%，報3,942點。
【13:20更新】
恒指現升328點，新造19,244點；科指新造4,034點，升123點。
蔚小理愈升愈有，小鵬汽車（9868）午後升幅擴至14%；蔚來（9866）升8.4%；理想（2015）升7.6%%。
三桶油造好，中石油（857）升逾3%；中海油（883）升逾1%；中石化（386）升0.7%。
ATM，阿里巴巴（9988）升2.5%；美團（3690）升2.6%，騰訊（700）升1.3%。
【12:05更新】
恒指中午收報19243點，揚327點，大市成交438.24點；科指漲125點，報4,037點。
內險造好，國壽（2628）升2.75%；平保（2318）升3%；財險（2328）升1.83%；太保（2601）升0.74%。
汽車股、ATM、濠賭股、內房股同上揚。
最新本港銀行同業拆息（HIBOR），隔夜拆息報5.09881厘，與按揭利率相關的一個月拆息則報4.93167厘，連跌8日。
【10:05更新】
恒指現升幅擴大，新造19,143點，升227點；科指新造3,985點，升74點。
ATM造好，阿里巴巴（9988）升1.8%；美團（3690）升1.7%，騰訊（700）升1.4%。
車股踩車上揚，小鵬汽車（9868）升8.4%；蔚來（9866）升2.1%；理想（2015） 升3.9%；比亞迪（1211）升1.6%；吉利（175）升2.09%；廣汽（2238）升近2%；長汽（2333）升1.4%。
異動股，時代天使（6699）股價逆市跌逾10%。集團公布人事變動，執行董事李華敏已辭任職務，由非執行董事胡杰章即時擔任執行董事、薪酬委員會成員、首席執行官及首席技術官，自7月31日起生效。