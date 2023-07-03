港股市況｜恒指高開86點　電視廣播TVB升近5%(持續更新)

蔚小理愈升愈有，小鵬汽車（9868）午後升幅擴至14%；蔚來（9866）升8.4%；理想（2015）升7.6%%。

【12:05更新】

恒指中午收報19243點，揚327點，大市成交438.24點；科指漲125點，報4,037點。

內險造好，國壽（2628）升2.75%；平保（2318）升3%；財險（2328）升1.83%；太保（2601）升0.74%。

汽車股、ATM、濠賭股、內房股同上揚。

最新本港銀行同業拆息（HIBOR），隔夜拆息報5.09881厘，與按揭利率相關的一個月拆息則報4.93167厘，連跌8日。

【10:05更新】

恒指現升幅擴大，新造19,143點，升227點；科指新造3,985點，升74點。

ATM造好，阿里巴巴（9988）升1.8%；美團（3690）升1.7%，騰訊（700）升1.4%。

車股踩車上揚，小鵬汽車（9868）升8.4%；蔚來（9866）升2.1%；理想（2015） 升3.9%；比亞迪（1211）升1.6%；吉利（175）升2.09%；廣汽（2238）升近2%；長汽（2333）升1.4%。

異動股，時代天使（6699）股價逆市跌逾10%。集團公布人事變動，執行董事李華敏已辭任職務，由非執行董事胡杰章即時擔任執行董事、薪酬委員會成員、首席執行官及首席技術官，自7月31日起生效。