港股市況｜恒生指數半日收報16000點　險守萬六關 (持續更新)

內地通縮持續，港股今早甫開挫逾兩百點，再創逾一年新低。恒生指數開報16,149點，低開185點；國企指數低開1.7%，報5,503點；科技指數報3,650點，低開1.5%。
【12:06更新】
恒生指數於中午收市前，在16,000點關口爭持，最終半日收報16,000點，跌333點或2.04%，大市半日成交額485.33億；科指半日收報3,609點，跌2.59%。
經《am730》翻查數據，4年前區議會選舉結果公布當天，恒生指數當日開市報26,873點，最高報27,114點，最低報26,852點，全日收市為26,993點。若以今日（12月11日）半日收市（16,000點）作比較，恒指較4年前下跌10,993點。
至於恒指亦較2023年年初至今20,145點，下跌20.57%。
聯想（992）半日升2.72%，為半日表現最好藍籌；李寧（2331）半日跌13.53%，為半日表現最差藍籌。
京東（9618）收市跌7.2%，報97.25元；ATM跌2%至4%，滙豐（005）靠穩升0.3%。
【11:09更新】
恒生指數一度跌穿萬六點，曾報15,989點，現回升至16,000點，跌2.04%。
【10:20更新】
恒生指數新造16,082點，跌251點；科指跌1.91%，報3,635點。
李寧（2331）日前擲22億向恒地購入港匯東，擬用作港總部，現跌14%，破底低見18.25元。
東方甄選（1797）股價回吐8%；舜宇（2382）股價升逾1%。
滙豐（005）逆市靠穩升0.4%；友邦（1299）微跌0.1%；港交所（388）跌逾3%至近一年低；中移動（941）跌0.5%。