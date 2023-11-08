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財經
2023-11-08 15:40:00

港股市況｜恒生指數午後倒跌　平保澄清後內房抽升 (持續更新)

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港股市況。(資料圖片)

港股市況。(資料圖片)

聯儲局官員放鷹，惟美債息向下。恒指低開19點，報17,650點；國指低開2點，報6,084點；科指低開0.2%，報4,045點。

【15:40更新】

恒指現跌68點，報17,601點；科指跌0.76%，報4,024點。

內房股抽升，多隻股份抽升逾一成，融創（1918）升一度升三成，現升28%；碧桂園（2007）升12%；恒大（3333）升13%。

【13:45更新】

恒指午後轉跌，現跌62點，報17,607點；科指跌0.6%，報4,031點。

生科股、線上醫療股仍向好；領展（823）績後上揚，現升2.5%。

騰訊（700）升0.1%，集團宣布，今年重點派對新遊戲之一《元夢之星》，宣布與知名派對遊戲《糖豆人：終極淘汰賽》合作。《元夢之星》由天美工作室群研發，於2023年1月獲得版號，並於9月正式對外曝光。

【12:15更新】

恒指中午收報17,678點，升8點，半日成交448.03億元；科指升6點，報4,062點。

生科、線上醫療股造好，藥明生物（2269）升4.7%；中生製藥（1177）升4.3%；翰森製藥（3692）升3.2%；國藥（1099）升2.5%；石藥（1093）升2%；京東健康（6618）升3.6%；阿里健康（241）升2%。

ATM個別發展，騰訊（700）升0.9%；美團（3690）升0.1%；阿里巴巴（9988）跌0.3%。小米（1810）創52周新高，升2.5%。

【10:10更新】

恒指現轉升43點，報17,714點；科指升0.6%，報4,080點。

藥股造好，藥明生物（2269）、中生製藥（1177）升逾2%。

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騰訊（700）支撐大市，最新升1.7%；阿里巴巴（9988）升0.8%；小米（1810）再創新高。

人銀今日進行4,740億元人民幣的七天期逆回購操作，利率仍持平於1.8厘。操作規模較上個交易日增加，且今日轉為淨投放830億元。

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