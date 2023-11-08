港股市況｜恒生指數午後倒跌　平保澄清後內房抽升 (持續更新)

聯儲局官員放鷹，惟美債息向下。恒指低開19點，報17,650點；國指低開2點，報6,084點；科指低開0.2%，報4,045點。

【15:40更新】

恒指現跌68點，報17,601點；科指跌0.76%，報4,024點。

內房股抽升，多隻股份抽升逾一成，融創（1918）升一度升三成，現升28%；碧桂園（2007）升12%；恒大（3333）升13%。

【13:45更新】

恒指午後轉跌，現跌62點，報17,607點；科指跌0.6%，報4,031點。

生科股、線上醫療股仍向好；領展（823）績後上揚，現升2.5%。

騰訊（700）升0.1%，集團宣布，今年重點派對新遊戲之一《元夢之星》，宣布與知名派對遊戲《糖豆人：終極淘汰賽》合作。《元夢之星》由天美工作室群研發，於2023年1月獲得版號，並於9月正式對外曝光。