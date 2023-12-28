港股市況｜恒生指數午後升逾400點重上萬七關　車股造好 (持續更新)

恒生指數今早再高開。恒生指數高開59點，報16,678點；國指高開14點，報5,617點；科指高開0.2%，報3,647點。
【13:40更新】
恒生指數午後升逾400點，報17,037點；科指升4%，報3,787點。
車股造好，吉利汽車（175）升近7%；理想汽車（2015）升6.4%；小鵬汽車（9868）升2.7%；蔚來（9866）升1.2%。
多隻藍籌股上揚，網易（9999）股價續彈4%；港交所（388）升逾3%；平保（2318）升逾4%；美團（3690）升逾6%；騰訊（700）、阿里巴巴（9988）升逾2%。
【12:40更新】
恒生指數半日升251點，報16,876點，主板半日成交509.8億；科指升2.1%，報3,715點。
車股造好，吉利汽車（175）升6.1%；理想汽車（2015）升4.6%；小鵬汽車（9868）升0.09%；蔚來（9866）升0.2%。
小米（1810）中午12時發表「SU7」的官方實拍照，惟股價偏軟跌0.7%。
【10:30更新】
恒生指數現揚189點，報16,813點；科指升1.22%，報3,684點。
ATM造好，美團（3690）最新升3.7%；阿里巴巴（9988） 升0.5%；騰訊（700）升1%。
小米（1810）宣布，中午12時發表「SU7」官方實拍照，惟股價偏軟跌1%。
體育用品股上揚，李寧（2331）升近4%；安踏（2020）升2%；特步（1368）升近2%。