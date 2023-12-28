熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-28 13:40:00

港股市況｜恒生指數午後升逾400點重上萬七關　車股造好 (持續更新)

分享：
港股收市｜年尾屢試今年低！萬六關失復得 收市跌132點

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

恒生指數今早再高開。恒生指數高開59點，報16,678點；國指高開14點，報5,617點；科指高開0.2%，報3,647點。

【13:40更新】

恒生指數午後升逾400點，報17,037點；科指升4%，報3,787點。

車股造好，吉利汽車（175）升近7%；理想汽車（2015）升6.4%；小鵬汽車（9868）升2.7%；蔚來（9866）升1.2%。

多隻藍籌股上揚，網易（9999）股價續彈4%；港交所（388）升逾3%；平保（2318）升逾4%；美團（3690）升逾6%；騰訊（700）、阿里巴巴（9988）升逾2%。

【12:40更新】

恒生指數半日升251點，報16,876點，主板半日成交509.8億；科指升2.1%，報3,715點。

車股造好，吉利汽車（175）升6.1%；理想汽車（2015）升4.6%；小鵬汽車（9868）升0.09%；蔚來（9866）升0.2%。

小米（1810）中午12時發表「SU7」的官方實拍照，惟股價偏軟跌0.7%。

【10:30更新】

恒生指數現揚189點，報16,813點；科指升1.22%，報3,684點。

ATM造好，美團（3690）最新升3.7%；阿里巴巴（9988） 升0.5%；騰訊（700）升1%。

小米（1810）宣布，中午12時發表「SU7」官方實拍照，惟股價偏軟跌1%。

體育用品股上揚，李寧（2331）升近4%；安踏（2020）升2%；特步（1368）升近2%。

2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖） 2024公眾假期及2024請假攻略，旅行控注意（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受