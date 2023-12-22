熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 彩虹邨重建 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-22 13:40:00

港股市況｜恒生指數午後突插逾200點　騰訊跌13%網易跌兩成　受內地遊戲政策推出捱沽 (持續更新)

分享：
港股收市｜年尾屢試今年低！萬六關失復得 收市跌132點

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

港股連升兩日後，今早高開。恒生指數高開121點，報16,455點；國指高開36點，報5,656點；科指高開0.9%，報3,745點。

【13:40更新】

恒生指數午後轉跌，報16,436點，跌185點，曾插逾200點；科指跌3.47%，報3,581點。

遊戲相關股大插水，騰訊（700）跌13.5%，報270.4元，創52周新低；網易（9999）跌20.4%，報128.7元，創近半年低。

美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖）

【12:10更新】

恒生指數半日跌72點，報16,548點，半日主板成交476.76億；科指跌1.52%，報3,653點。

內地規管網絡遊戲，禁設每日登入、首次儲值等誘導性獎勵，致遊戲相關股下跌累市，騰訊（700）跌7%；網易（9999）挫12%。兩股為半日表現最差藍籌股。

翰森製藥（3692）續升，揚6.8%，為半日表現最好藍籌股。

【10:25更新】

恒生指數現升63點，報16,684點；科指升0.29%，報3,720點。

翰森製藥（3692）續升，報13.78元，升逾3%；小鵬汽車（9868）逆市跌逾2%。

ATM方面，阿里巴巴（9988）升0.6%；騰訊（700）升0.2%；美團（3690）逆市跌1%。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受