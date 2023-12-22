港股市況｜恒生指數午後突插逾200點　騰訊跌13%網易跌兩成　受內地遊戲政策推出捱沽 (持續更新)

港股連升兩日後，今早高開。恒生指數高開121點，報16,455點；國指高開36點，報5,656點；科指高開0.9%，報3,745點。
【13:40更新】
恒生指數午後轉跌，報16,436點，跌185點，曾插逾200點；科指跌3.47%，報3,581點。
遊戲相關股大插水，騰訊（700）跌13.5%，報270.4元，創52周新低；網易（9999）跌20.4%，報128.7元，創近半年低。
【12:10更新】
恒生指數半日跌72點，報16,548點，半日主板成交476.76億；科指跌1.52%，報3,653點。
內地規管網絡遊戲，禁設每日登入、首次儲值等誘導性獎勵，致遊戲相關股下跌累市，騰訊（700）跌7%；網易（9999）挫12%。兩股為半日表現最差藍籌股。
翰森製藥（3692）續升，揚6.8%，為半日表現最好藍籌股。
【10:25更新】
恒生指數現升63點，報16,684點；科指升0.29%，報3,720點。
翰森製藥（3692）續升，報13.78元，升逾3%；小鵬汽車（9868）逆市跌逾2%。
ATM方面，阿里巴巴（9988）升0.6%；騰訊（700）升0.2%；美團（3690）逆市跌1%。