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財經
2023-12-13 13:28:00

港股市況｜恒生指數午後跌幅擴大　小米逆市揚逾2% (持續更新)

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大市氣氛雪上加霜

港股臨近年結仍屢創今年低。(資料圖片)

美股連升四個交易日，港股上日彈逾百點後，今早低開。恒生指數開報16,157點，高開34點；國企指數高開17點，報5,550點；科技指數報3,686點，高開0.5%。

【13:25更新】

恒生指數跌168點，報16,205點；科指跌1.31%，報3,681點。

科技股方面，美團（3690）午後跌3%；騰訊（700）、阿里巴巴（9988）跌1%；小米（1810）逆市升逾2%。

微盟（2013）中午發公布稱，不知悉股價波動原因，但重申公司有充足現金儲備，管理層團隊對公司業務前景充滿信心，股價午後跌逾10%。

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【12:05更新】

恒生指數半日收報16,252點，跌121點，半日成交金額369.44億；科指收報3,699點，報0.82%。

美團（3690）、京東（9618）跌逾2%；蔚小理跌逾2%至6%；信義玻璃（868）跌近5%。

【10:25更新】

恒生指數現跌91點，報16,282點；科指跌0.89%，報3,697點。

油價下跌，紐油失守70美元，收報68.61美元，跌3.8%；布油收報73.24美元，跌3.7%。三桶油下跌，中海油（883）跌逾2%；中石油（857）、中石化（386）跌逾1%。

科技股，小米（1810）升幅擴至近3%；ATM跌0.5%至2%；京東（9618）跌逾2%。

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