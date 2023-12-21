港股市況｜恒生指數午後跌幅收窄　恒大汽車最新升近三成 (持續更新)

港股昨日反彈逾百點後，今早低開。恒生指數低開158點，報16,455點；國指低開55點，報5,556點；科指低開1.3%，報3,679點。
【15:00更新】
恒生指數現跌7點，報16,606點；科指跌0.42%，報3,711點。
美團（3690）升1.5%；阿里巴巴（9988）升近0.9%；騰訊（700）跌0.8%；小米（1810）跌1.2%；京東（9618）跌0.8%。
恒大汽車（708）最新升29%，報0.51元。
【12:27更新】
恒生指數半日跌40點，報16,573點，半日大市成交362.04億；科指跌0.77%，報3,697點。
九倉置業（1997）升2.7%，報24.55元，為半日表現最好藍籌股；新世界（017）升2.5%。美團（3690）逆市升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.4%；翰森製藥（3692）跌9%，為半日表現最差藍籌股。
【10:25更新】
恒生指數現報159點，跌158點；科指跌1.66%，報3,664點。
ATM全低開，阿里巴巴（9988）低開0.4%；騰訊（700）低開1.6%；美團（3690）低開2.7%。
蔚小理下挫，其中蔚來（9866）最新挫近9%；小鵬（9868）跌逾3%；理想（2015）跌逾4%。