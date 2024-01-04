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財經
2024-01-04 13:49:00

港股市況｜恒生指數午後跌逾百點　體育運動股走低 (持續更新)

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港股收市｜新年紅盤高開低走！恒指挫258點失萬七 成交續低迷

港股在2024年首個交易日高開低走，失守二萬七。(資料圖片)

恒生指數高開26點，開報16,673點，成交12.7億元；科指升0.5%，報3,665點。

【13:46更新】

恒生指數現跌113點，報16,532點；科指跌0.7%，報3,620點。

體育運動股走低，KEEP（3650）跌幅擴至逾26%；安踏（2020）跌4.7%；李寧（2331）跌1.8%。

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【12:02更新】

恒生指數半日收報16,583點，跌205點，半日成交額389.56億；科指跌2.37%，報3,626點。

中資電訊股逆市升，中移動（941）靠穩升0.2%；中聯通（762）、中電信（728）升0.8%。

小米（1810）回吐，跌3.4%。

「蘋果概念股」向下，舜宇（2382）跌3.6%；瑞聲（2018）跌3.5%；丘鈦（1478）跌5.2%；高偉電子（1415）跌6.1%。

【10:22更新】

恒生指數現報16,858點，跌203點；科指跌2.01%，報3,640點。

外媒報道，涉網遊新規的中宣部出版局局長遭免職，騰訊（700）現升0.4%；網易（9999） 升0.2%；心動公司（2400） 升逾1%。

煤炭股續揚，神華（1088）升逾1%；中煤能源（1898）升逾1%；兗礦能源（1171）升近2%；南戈壁（1878）升近3%。

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