港股市況｜恒生指數午後跌140點　美團瀉7%至三年低 (持續更新)

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

港股昨日跌逾160點後，今再低開。恒指低開77點，報16,551點；國指低開1.2%，報5,564點；科指低開0.5%，報3,712點。

【11:05更新】

藍籌股碧桂園服務（6098）現跌9.5%，報6.26元，創一年新低。碧服上日發盈警， 料年度淨利潤減少最多41億人幣，因就關聯方所欠集團的貿易應收款項進行計提減值撥備18億至23億元人民幣；及就商譽及其他無形資產減值計提14億至18億元人民幣。

【10:23更新】

恒生指數現跌154點，報16,474點；科指報3,693點，跌0.99%。

濠賭股偏軟，藍籌銀娛（027）跌0.3%；永利（1128）跌0.3%；美高梅（2282）跌0.8%；澳博（880） 跌0.4%。

美團（3690）跌3.9%；阿里巴巴（9988）、騰訊（700）跌0.7%及0.3%。