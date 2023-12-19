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財經
2023-12-19 13:55:00

港股市況｜恒生指數午後跌140點　美團瀉7%至三年低 (持續更新)

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港股收市｜年尾屢試今年低！萬六關失復得 收市跌132點

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

港股昨日跌逾160點後，今再低開。恒指低開77點，報16,551點；國指低開1.2%，報5,564點；科指低開0.5%，報3,712點。

【13:53更新】

恒指現跌142點，報16,478點；科指報52點，跌5,581點。

美團（3690）瀉7.3%，報77元，創3年新低；國美零售（493）挫逾11%。

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【12:35更新】

恒生指數半日跌101點，報16,527點，半日主板成交419.6億；科指跌0.5%，報3,712點。

碧桂園系齊挫，碧服（6098）挫近一成，為表現最差藍籌；碧桂園（2007）跌逾6%。

小米（1810）升2.3%，為表現最佳藍籌；港交所（388）跌1.2%；友邦（1299）走低1%；平保（2318）偏軟跌0.2%；滙控（005）無升跌。

【11:05更新】

藍籌股碧桂園服務（6098）現跌9.5%，報6.26元，創一年新低。碧服上日發盈警， 料年度淨利潤減少最多41億人幣，因就關聯方所欠集團的貿易應收款項進行計提減值撥備18億至23億元人民幣；及就商譽及其他無形資產減值計提14億至18億元人民幣。

【10:23更新】

恒生指數現跌154點，報16,474點；科指報3,693點，跌0.99%。

濠賭股偏軟，藍籌銀娛（027）跌0.3%；永利（1128）跌0.3%；美高梅（2282）跌0.8%；澳博（880） 跌0.4%。

美團（3690）跌3.9%；阿里巴巴（9988）、騰訊（700）跌0.7%及0.3%。

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