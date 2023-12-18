港股市況｜恒生指數午後跌160點　商湯續挫一成 (持續更新)

港股上周反彈逾400點，恒指今早低開逾百點。恒指低開122點，報16,669點；國指低開47點，報5,652點；科指低開0.85%，報3,748點。
【14:19更新】
港股午後跌逾160點，現報16,628點；科指跌1.21%，報3,734點。
商湯（020）續跌11.9%；東方甄選（1797）升幅擴大至23.2%，報32.35元。
【12:23更新】
恒生指數中午收報16,633點，跌158點或0.94%，半日成交金額為489.55億；科指跌1.16%，半日收報3,736點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）升0.4%；騰訊（700）、美團（3690）跌逾1%。
商湯（020）跌近12%破底；東方甄選 （01797） 反彈15%。
航運股逆市造好，東方海外（316）升3%。
【10:24更新】
恒生指數現報16,653點，跌138點或0.82%；科技指數報3,740點，跌1.07%。
ATMX個別發展，阿里巴巴（9988）逆市靠穩升0.4%；騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）跌1.4%。
商湯（020）日前宣布創始人湯曉鷗因病去世，今早低開，現跌11%。
美證交會文件顯示，阿里旗下淘寶中國控股擬出售2500萬股小鵬汽車（9868）ADR，現跌5.6%。