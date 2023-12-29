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財經
2023-12-29 12:45:00

港股市況｜恒生指數半日倒跌76點　小米新車發布無助股價回吐5% (持續更新)

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港股收市｜年尾屢試今年低！萬六關失復得 收市跌132點

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

美股假期氣氛濃厚，道指再創新高；港股亦迎來2023年最後一個交易日，恒生指數今早再高開。恒生指數高開22點，報17,066點；國指高開15點，報6,780點；科指高開0.4%，報3,778點。

【12:40更新】

恒生指數半日倒跌76點，報16,966點，成交399.37億；科指跌0.82%，報3,733點。

小米（1810）回吐逾5%，為半日跌幅最大藍籌。

個別醫藥股造好，藥明生物（2269）升逾3%；翰森製藥（3692）升5.8%。

ATM齊挫；商務部表示將鼓勵汽車更新消費，電動車股蔚小理造好。

【10:25更新】

恒生指數現倒跌35點，報17,009點；科指跌0.21%，報3,755點。

昨日公布新車的小米（1810）最新跌4%，雷軍未交代小米SU7的預訂、交付時間表以至售價水平，稱「以SU7的配置和性能，售價9萬9、14萬9都是不可能」。

蔚小理造好，蔚來（8966）、小鵬（9868）升逾3%；理想汽車（0015）升逾1%。

星空華文（6698）最新跌35%，曾見上市新低，是繼綜藝節目《中國好聲音》今年8月停播以來再急跌。

ATM方面，阿里巴巴（9988）偏軟跌0.1%，騰訊（700）升0.2%，美團（3690）跌0.06%。

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