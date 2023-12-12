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財經
2023-12-12 13:31:00

港股市況｜恒生指數半日升137點　友邦跌逾2% (持續更新)

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大市氣氛雪上加霜

港股臨近年結仍屢創今年低。(資料圖片)

港股連跌三日逾260點，更收逾一年低。恒生指數開報16,157點，高開34點；國企指數高開17點，報5,550點；科技指數報3,686點，高開0.5%。

【13:30更新】

恒生指數現升107點，報16,309點；科指升1.39%，報3,717點。

中央網信辦表示，自即日起開展為期一月的「清朗．整治短視頻信息內容導向不良問題」專項行動，快手（1024）、嗶哩嗶哩（9626）升幅收窄至逾2%。

友邦（1299）午後跌幅擴至逾2%。

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【12:05更新】

恒生指數半日收報16,338點，升137點，半日成交額416.05億；科指升1.65%，報3,727點。

內房股造好，潤地（1109）升6.4%；龍湖（960）升5.9%；中海外（688）升3.8%。

ATM升0.7%至1.8%；李寧 （02331） 反彈近4%；友邦（1299）逆市跌逾1%。

【10:25更新】

恒生指數現升87點，報16,288點；科指升1.46%，報3,720點。

日本城母企國際家居零售（1373）、759阿信屋母企CEC國際（759）均發盈警，股價分別跌12.1%及3.5%。

李寧（2331）股價反彈3%；京東（9618）反彈1%。

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